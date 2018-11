“Con l'Italia stiamo facendo progressi", ha detto Juncker. “Non dobbiamo drammatizzare la situazione”, ha aggiunto il presidente della Commissione Ue dal G20 di Buenos Aires. Il premier Conte ha risposto: “Incontrerò Juncker in una pausa del vertice”.

Il Parlamento egiziano è sorpreso dalla “posizione ingiustificata” di Roberto Fico. Il presidente della Camera aveva interrotto i rapporti col Parlamento egiziano in seguito degli sviluppi sul caso Regeni.

Tim e Wind Tre sanzionate dall’Agcom per il passaggio dalle “bollette a 28 giorni” a quelle mensili.

Pil in calo dello 0,1 per cento nel terzo trimestre del 2018. Il tasso di disoccupazione a ottobre è salito dello 0,2 per cento rispetto a settembre.

Borsa di Milano Ftse-Mib +0,15 per cento. Differenziale Btp-Bund a 290 punti. L’euro chiude a 1,14 sul dolllaro.

DAL MONDO

Stati Uniti, Canada e Messico hanno siglato il nuovo accordo commerciale che sostituisce il Nafta. Hanno firmato Donald Trump, Justin Trudeau ed Enrique Peña Nieto, presidente messicano uscente, che si sono incontrati a Buenos Aires a margine del G20. L’attuazione di alcune misure sarà immediata.

Kiev ha vietato l’ingresso ai russi in Ucraina. La restrizione è un tentativo, ha scritto su Twitter il presidente Petro Poroshenko, di impedire a Mosca di formare “eserciti privati” nel paese.

“L’Ue prolungherà le sanzioni alla Russia”, ha detto il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, al G20.

E’ fallito l’incontro tra gilet gialli e Philippe, il premier francese. Soltanto due degli otto membri della delegazione del movimento si sono presentati a Matignon.

Ci sono stati degli scontri a Bruxelles tra gilet gialli e polizia.

E’ stato violato il database di Starwood, la catena di alberghi che fa parte del gruppo Marriott. Sono stati coinvolti i dati di 500 milioni di clienti.