E' esploso un tir sul raccordo autostradale di Bologna

[Aggiornato alle 21.00] Erano le due del pomeriggio quando sul raccordo autostradale di Bologna, all'altezza di Borgo Panigale, un tir che trasportava materiale infiammabile è rimasto coinvolto in un incidente con almeno altre due automobili. Il tamponamento ha provocato un incendio, al quale sono seguite alcune esplosioni. Quella del mezzo pesante e quella di alcune automobili delle concessionarie d'auto sotto il ponte autostradale che è parzialmente crollato. Il bilancio al momento è di un morto – dopo che la polizia ha smentito un secondo decesso – e oltre settanta feriti, 14 dei quali sono definiti gravi dai soccorritori. Vista l’entità dell’incendio si teme che il bilancio possa aggravarsi.

L’autostrada è chiusa in entrambe le direzioni e la zona è stata isolata per favorire i soccorsi, ma anche per il timore di ulteriori crolli.