Ragioni per non assecondare la religione del caldo afoso

L’ideologia fa brutti scherzi. Coltiva una stuporosa imbecillità. E’ un’estate calda e secca, forse un po’ più di altre, ma non ne sarei così sicuro. Fatto sta che un’esplosiva campagna ideologica ha decretato l’inizio della fine di mondo da surriscaldamento globale. Può darsi, ma è lecito dubitare di questi toni esagitati, di queste esagerazioni che trasformano in titoli generalizzanti un incendio in pineta, una valanga di ghiaccio in montagna, una giornata afosa e surriscaldata in questa o quella città, una media delle temperature stagionali, e conferiscono il crisma della falsa coscienza ideologica a una surrealtà non dimostrata e non dimostrabile.

