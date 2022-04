25 aprile: Letta a Milano, ma c'è chi contesta il Pd

Letta e una delegazione Pd a Milano, dove nella piazza (divisa) sfilano tutti insieme. A Roma Radicali e Azione spaccano il fronte con l'Anpi

Sala: "Non diamo peso alle provocazioni"

"Non do troppo peso alle contestazioni e alle provocazioni", dice il sindaco di Milano Giuseppe Sala al Foglio. "Sono contento che ognuno dei presenti si riconosca nel 25 aprile: rispetto le posizioni di chi dice no armi all'Ucraina". Sulla presenza di no green pass e no vax dice: "Oggi l'ideale sarebbe fare una sfilata senza bandiere. Non focalizziamoci su questi piccoli fatti, accettiamo tutte le testimonianze".

Cori contro il Pd durante il corteo

A #Milano il corteo del #25aprile inizia con gli slogan contro il #Pd. La giornata si è aperta con l'inno sovietico e cori anti-Nato. Si attende l'arrivo del segretario dem #Letta.



Striscioni no green pass e no vax a Milano

Ognuno "resiste" a modo suo. Atomi senza dialogo: bandiere palestinesi e del Donbas; sinti e peshmerga; il Venezuela e la Nuova Russia, che sembra il vessillo degli americani sudisti. Tutto fa brodo, purché non sia supportato dall'Alleanza atlantica.



E infine loro, che magari c'erano pure a Roma, mentre i neofascisti assaltavano la Cgil: no Nato, no green pass, no vaccini, contro tutte le dittature ma soprattutto quelle sanitarie. Cortocircuito intellettuale. Al che il manifestante medio si blocca, quasi interdetto. Non ci capisce più nulla: "Ah no, io coi no vax non ci sto. Facciamo il giro largo". Tocca farlo anche a noi. "Giù quella mascherina", ci dicono. E dopo il terzo avvertimento si coglie il leitmotiv dell'evento: no alla guerra (degli altri). (Francesco Gottardi)

Il 25 aprile a Milano inizia con l'inno sovietico e striscioni anti-Nato

A vedere le prime fasi del 25 aprile a Milano, quasi quasi Putin toglierebbe l'Italia dalla lista dei paesi ostili: striscioni contro "la Nato assassina", no all'invio di armi all'Ucraina (di cui non sventola nemmeno una bandiera). Dulcis in fundo, la colonna sonora: l'inno composto da Sergej Vladimirovic Michalkov - con testo sovietico e non russo, se non altro.



È l'inizio del corteo nazionale che da corso Venezia raggiungerà il Duomo. Qualche migliaio di persone, diverranno 50mila. Bandiere della pace, della Palestina, "make school not war", e vaglielo a spiegare che del partigiano era "forte il cuore e il braccio nel colpir".

Perché di questo 2022 non c'è traccia. Se non fosse per una goliardia da dottor Stranamore - Biden e Putin in fuga romantica sulla bomba H - questa potrebbe essere una manifestazione di ieri, dell'altro ieri, vent'anni fa. Indistinguibile. Il tutto con l'imbarazzata camionetta del Pd a fare da apripista, e chissà cosa dirà Enrico Letta dal palco del Duomo.



E gli altri? Brigata ebraica, resistenza pro Kyiv? Bisogna camminare trecento metri, oltre i cordoni della polizia, quasi già in piazza San Babila: sono giusto un manipolo, isolati, in discreto silenzio. "Come mai non siete con gli altri?". Pausa. "Così è più facile raccogliersi. E capire chi è con noi". Un altro mondo. (Francesco Gottardi)

A Roma il corteo arriva in Porta San Paolo

Il corteo dell’Anpi a Roma è appena arrivato in porta San Paolo, luogo simbolo della Resistenza della Capitale dove è stato allestito un palchetto per gli interventi. Davvero pochi i politici in piazza. Presenti il presidente dell’VIII municipio Amedeo Ciaccheri, e i consiglieri regionali Marta Bonafoni (lista civica Zingaretti) e Marco Cacciatore (Europa verde). Per il comune invece non c’è il sindaco Roberto Gualtieri che qui questa mattina ha deposto una corona di alloro prima di recarsi alle carceri di via Tasso. Al suo posto dal palco è intervenuto l’assessore alla Cultura Miguel Gotor. Il primo dall’inizio della manifestazione a parlare della guerra in corso in Ucraina con parole chiare. “Qui a porta San Paolo con le armi i partigiani hanno difeso la nostra libertà. Oggi questi ricordi non parlano al nostro passato ma devono essere una lente per oggi, questo anniversario cade in giorni drammatici per l’aggressione del popolo ucraino, come ha detto la senatrice Liliana Segre: è difficile oggi cantare bella ciao senza pensare alla resistenza del popolo ucraino”. Alle parole di Gotor però la risposta di chi è in piazza è piuttosto tieipida, arrivano pochi applausi e diversi fischi. (Gianluca De Rosa)

La partenza del corteo dell'Anpi a Roma

Festa della Liberazione divisa a Roma. Il corteo dell’Anpi, come tutti gli anni, arriverà verso le 12 a porta San Paolo luogo simbolo della Resistenza romana. Tante le bandiere presenti e gli slogan che predicano equidistanza “Contro Putin è contro la Nato”. Nemmeno una bandiera dell’Ucraina. La comunità ucraina romana è infatti in un’altra piazza. A largo Argentina dove altre associazioni partigiane e di ex deportati, Fiap, Anpc, Fivl, Aned, hanno organizzato insieme ad Azione, +Europa e Radicali un evento alternativo e di chiaro sostegno alla resistenza ucraina. Ma non finisce qui. A Centocelle è in corso un terzo corteo della sinistra sinistra che non si riconosce nell’Anpi.

Dalle casse suonano note battagliere. Bella ciao, la brigata Garibaldi, il partigiano. Inviti “a scacciar l’invasor con le bombe a mano” e a ricordarsi “chè se libero un uomo muore che cosa importa di morir”. Lo slogan principale dice “Ora è sempre Resistenza”, eppure le bandiere che sventolano sono quelle della pace. Gli slogan sugli striscioni di sindacati e associazioni predicano equidistanza, ricordano “Solo la pace”. Non è dissonante tutto questo con quello che sta accadendo in Ucraina? “Assolutamente no - ci dice il presidente dell’Anpi Roma. I partigiani hanno combattuto per la pace, quello è il primo valore della Resistenza, la Pace,tant’è che il simbolo dei partigiani non è un’arma ma un fiore”. Un fiore per la vita data per la libertà però. (Gianluca De Rosa)

La manifestazione organizzata da Azione/Più Europa

Come detto, a Largo Argentina, in centro a Roma, è stata indetta una manifestazione in ricordo della Liberazione e che però ha una stretta correlazione con la guerra in Ucraina. Organizzata da Azione/Più Europa, ha visto i partecipanti intonare l'inno ucraino, sventole bandiere di Kyiv ed esprimere vicinanza ai valori della Nato: alcuni partecipanti avevano con sé le bandiere dell'Alleanza atlantica realizzate dal Foglio. (Simone Canettieri)

Le altre manifestazioni in Italia

A Milano c’è la tradizionale manifestazione dell’Anpi che si aprirà alle 14 con un corteo, guidato da Gianfranco Pagliarulo (presidente dell’Associazione tacciato di posizioni filo-russe), che partirà da Porta Venezia per raggiungere Piazza Duomo. Presenti anche - tra gli altri - il sindaco, Giuseppe Sala, il segretario della Cgil Maurizio Landini e la Brigata Ebraica, che in polemica con l’Anpi aveva proposto di sfilare con le bandiere della Nato.

A Genova si celebra l’anniversario con le tradizionali deposizioni di corone, i cortei e la cerimonia finale in piazza Matteotti. Alla presenza del sindaco Marco Bucci l'orazione commemorativa affidata al presidente emerito della Corte Costituzionale Giovanni Maria Flick.

A Firenze in Piazza dell'Unità d'Italia vi sarà la cerimonia dell’alzabandiera solenne con la deposizione di una corona di alloro in memoria ai caduti di tutte le guerre. A seguire il corteo raggiungerà Palazzo Vecchio dove sull'Arengario ci saranno i saluti istituzionali.