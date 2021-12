Dalla "ridicola isteria" alla terapia intensiva. Il senatore No vax Pepe è in rianimazione

Entrato a Palazzo Madama nella lista dei Cinque stelle, poi passato al misto, il senatore è sedato e intubato all'ospedale Cotugno di Napoli. Nel 2016 voleva proiettare in Senato il film sulle bufale antivacciniste del medico radiato Wakefield

"Siamo ufficialmente in dittatura", "Bisogna sgonfiare questa ridicola isteria, fomentata ad arte, per il coronavirus". Sono alcuni dei contributi che il senatore ex M5s Bartolomeo Pepe ha postato sulla sua pagina Facebook, sulla quale al posto della foto profilo ha scelto di mettere il logo dell'associazione N.O. vax Italia. Tanto per essere chiaro. Oggi il senatore è ricoverato nella rianimazione dell’ospedale Cotugno di Napoli. Diagnosi: polmonite bilaterale interstiziale derivata da Sars-CoV-2. Secondo il Mattino è stato prima sottoposto a ventilazione non invasiva, poi è stato sedato e intubato. Le sue condizioni negli ultimi giorni non sono migliorate. Attualmente, aggiunge il quotidiano, è sottoposto "a manovre di prono supinazione, cortisone, immunoglobuline e antivirali per tentare di fargli superare la grave compromissione polmonare".



Pepe era entrato a Palazzo Madama nella lista dei Cinque stelle. Due anni dopo, in disaccordo con i vertici grillini, soprattutto perché questi avevano scelto di abbandonare la linea fortemente critica verso i vaccini, era passato nel gruppo Grandi Autonomie e Libertà.

Nel mondo prima della pandemia, i no vax avevano infatti assunto posizioni di rilievo in Parlamento grazie al M5s. Deputati, senatori, un florilegio di convegni, interviste, video, improperi e strafalcioni per dire che c’è un complotto delle multinazionali farmaceutiche che fanno quattrini con i vaccini. “Piuttosto che vaccinare 30 bambini si potrebbe mettere 29 bimbi in classe col primo che prende il morbillo, o è troppo gratis?”, diceva il senatore Bartolomeo Pepe, ex M5s, il 18 marzo 2017. Il 4 ottobre 2016, proprio su iniziativa del senatore Pepe, si intendeva proiettare in Senato il film “Vaxxed: from cover-up to catastrophe”, che difende la tesi falsa sui presunti rapporti tra vaccini e autismo, sostenuta da Andrew Wakefield, condannato per frode e radiato dal Medical Register del Regno Unito. Palazzo Madama, in seguito alle polemiche, annullò l'evento.