“The Social” (boomer). Nelle sale il secondo capitolo della saga Zuckerberg

E’ un colosso, e come succede in questi casi, con un brutto termine preso dalla pubblicità, vuole “fidelizzare” la clientela: “Non avrai altro network diverso da questo”. Dunque asseconda. Comincia a dare agli iscritti quello che desiderano. Quel che vogliono sentirsi dire. Quel che conferma le loro idee, e se non sono pacifiche tanto meglio. L’odio crea legami più forti dell’amore. Finché qualcuno se ne accorge. Dentro Facebook. E comincia a raccogliere materiale a conferma di questa tesi. L’eroina è un’impiegata, Frances Haugen. Siamo nel 2021, prende contatto in tutta segretezza con un giornalista del Wall Street Journal e racconta quel che ha scoperto. La società di Mark Zuckerberg conosce perfettamente gli effetti di questa politica sugli adolescenti, sa che certi post presentano l’anoressia come un esempio da seguire, e altri discettano di automutilazioni.