"L'Estranea" di Paolo Strippoli è il candidato italiano agli Oscar

"L'Estranea" di Paolo Strippoli è il film designato a rappresentare l'Italia alla 99esima edizione degli Academy Awards, nella selezione per la categoria Miglior film straniero. La scelta è stata effettuata dal Comitato di selezione istituito dall'Anica su incarico dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences e composto da Giorgio Carlo Brugnoni, Cristina Comencini, Federica Lucisano, Francesco Melzi D'Eril, Niccolò Vivarelli. Il film concorrerà ora alla shortlist dei 15 titoli internazionali che sarà annunciata il 15 dicembre, mentre le nomination sono previste per il 21 gennaio 2027 e la cerimonia degli Oscar si terrà a Los Angeles il 14 marzo 2027. È stato selezionato "perché è un film nuovo, di genere, di un giovane autore – si legge nella motivazione – che ha da poco iniziato il suo percorso ed è stato apprezzato dal pubblico e dalla critica nazionale e internazionale".