Cinemala scelta
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"L'Estranea" di Paolo Strippoli è il candidato italiano agli Oscar
Il film concorrerà alla shortlist dei 15 titoli internazionali che sarà annunciata il 15 dicembre, mentre le nomination sono previste per il 21 gennaio 2027 e la cerimonia degli Oscar si terrà a Los Angeles il 14 marzo 2027
23 SET 26
Ultimo aggiornamento: 12:00
Foto ANSA
"L'Estranea" di Paolo Strippoli è il film designato a rappresentare l'Italia alla 99esima edizione degli Academy Awards, nella selezione per la categoria Miglior film straniero. La scelta è stata effettuata dal Comitato di selezione istituito dall'Anica su incarico dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences e composto da Giorgio Carlo Brugnoni, Cristina Comencini, Federica Lucisano, Francesco Melzi D'Eril, Niccolò Vivarelli. Il film concorrerà ora alla shortlist dei 15 titoli internazionali che sarà annunciata il 15 dicembre, mentre le nomination sono previste per il 21 gennaio 2027 e la cerimonia degli Oscar si terrà a Los Angeles il 14 marzo 2027. È stato selezionato "perché è un film nuovo, di genere, di un giovane autore – si legge nella motivazione – che ha da poco iniziato il suo percorso ed è stato apprezzato dal pubblico e dalla critica nazionale e internazionale".
Diretto da Paolo Strippoli e scritto dal regista con Salvatore De Chirico, "L'Estranea" è un thriller horror di produzione italiana, francese e belga, e uscirà in sala l'8 ottobre con 01 Distribution. Nel cast figurano volti noti dello spettacolo, come Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. È stato presentato in concorso all'ultima Mostra del cinema di Venezia, dove – come scrive qui Mariarosa Mancuso – Strippoli ha rifiutato l’etichetta horror, nonostante sia comunque difficile fare passare la pellicola come la storia di una famiglia borghese che festeggia il successo della propria boutique. Paolo Strippoli mette in scena dramma familiare quasi tutto alla luce del sole, e chi ha un po’ di pratica con la letteratura dell’orrore può immaginare il crescendo.
La nostra recensione
"Accogliamo con grande gioia la designazione del film 'L'estranea' a rappresentare l'Italia nella corsa all'Oscar", ha dichiarato in una nota Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema, secondo il quale, "è un risultato molto significativo, arrivato al termine di una selezione alla quale hanno partecipato numerosi film con percorsi autoriali e produttivi di alto livello". Strippoli, ha sottolineato Del Brocco, "è un giovane regista che ha già mostrato una voce molto personale e riconoscibile e una grande libertà nel confrontarsi con linguaggi e forme narrative diverse. 'L'estranea' è un film coraggioso, che utilizza i codici del cinema di genere per raccontare i legami familiari, le paure e le fragilità più profonde dell'essere umano".