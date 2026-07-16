Il dubbio che lo sforzo woke di Nolan s’infranga sull’abitudine del pubblico

Nessuno si è scomodato per il cognato di Ulisse, interpretato da un’attore di origine indiana dunque scuretto, ma per l’Elena più bella del mondo la sensibilità etnica di una parte della critica e pure quella ultrapolitica del regista Nolan e dei suoi sceneggiatori, si risveglia di colpo. Una pubblicità semplicemente formidabile. Chissà. Nolan e la stessa Nyong’o hanno spiegato per bene le ragioni della scelta, tutte esplicitamente ideologiche: un gesto di rappresentanza in un’epopea che da sempre ne è priva. E in un’intervista televisiva la signora Nyong’o si è spinta, ovviamente senza alcuna ironia, a criticare Omero perché avrebbe messo poche donne (e chissà forse mai nere) nei suoi componimenti. Resta però da capire, sommessamente, e qualche dubbio ci permettiamo di avanzarlo, se il pubblico pagante si accorgerà di tutto questo travaglio concettuale e politico o se, come già successo con Zendaya dea e Theron maga, si limiterà a comprare il biglietto senza troppo interrogarsi sulla filologia etnica del mito o sugli attestati ideologici e i messaggi reconditi via colore della pelle trasmessi dal regista Nolan. Se così fosse lo sforzo di Nolan, va detto con circospezione, rischierebbe di restare un discorso tra addetti ai lavori, un manifesto letto soltanto da chi il manifesto lo scrive. Ipotesi non peregrina, considerato quanto in fretta si dimentica chi ha provocato l’ira del pelide Achille o le traversie di Ulisse, purché lo faccia con un minimo di fascino.