Nonostante l'inchiesta, Milano attende la troupe del “Diavolo veste Prada 2”

Le riprese si terranno per un mese, a partire dal 28 settembre. Il quartier generale sarà piazza dei Mercanti, ultimo nucleo medievale del centro e prossimo a un lungo restauro. Chissà se per quella data i ceppi della gogna saranno già stati abbandonati

In una serata agostana in cui si parla inevitabilmente della questione-Milano e la tavolata si divide, il tavolino è anzi basso, siamo al caffè, esce la notizia chichi ma importantissima della settimana per i sostenitori del modello “difendiamo-Milano”, e cioè che dal 28 settembre, per un mese, la troupe del “Diavolo veste Prada 2” di cui ci vengono servite ogni giorno sui social almeno tre foto di scena scattate al Met o nelle strade di Manhattan, sarà in città, e ha già fissato il quartier generale, o per meglio dire le prime riprese, non a City Life, ma nella piazza dei Mercanti, ultimo nucleo medievale del centro, peraltro prossimo a un lungo restauro.

Nessuna ansia fra le due istituzioni che nelle settimane precedenti organizzano i propri eventi nel palazzo di fronte, il Giureconsulti costruito nel XVII secolo per sbarrare la strada al banchiere Marino dell’omonimo palazzo, e cioè la Milano Beauty Week, che chiude il 21 con un concerto al Teatro alla Scala e la cerimonia di donazione del restauro del pozzo che insiste proprio su piazza dei Mercanti, e la Milano Fashion Week che chiude in realtà il 29 ma festeggia sempre alla Scala con i Sustainability Awards il 27, per cui immaginiamo che siano già partiti gli inviti a tutto il cast, a partire da Anna Hathaway che i brand italiani si contendono da sempre. Qualche ansia in più, piuttosto, in Comune. Non tanto per l’inevitabile folla di fan adoranti che citano a memoria la celebre tirata sul maglioncino color ceruleo, quanto per i commenti e le supposizioni se, per quella data, l’inchiesta non sarà rientrata sui binari della giurisprudenza, abbandonando i ceppi della gogna.