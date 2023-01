Quel che resta dei Golden Globe 2023

"Sono qui perché sono nero”. Jerrod Carmichael, maestro di cerimonie ai Golden Globe 2023, è andato subito al punto. “Non voglio dire che siano razzisti, ma non c’era un solo nero nella Foreign Press Association a Hollywood fino alla morte di George Floyd, tirate voi le conclusioni”. Più chiaro non poteva essere, e i presenti sembravano aver capito il messaggio, dopo l’edizione semiclandestina dell’anno scorso, senza le telecamere della Nbc. Gente più disponibile della mamma di Carmichael medesimo, che nel suo monologo “Rothaniel” su Hbo racconta di aver fatto coming out tardi, a 30 anni (è nato nel 1987). Da allora sua madre continua a comportarsi come se nulla sapesse, né della gaytude, né del fidanzato bianco (“my vanilla king”).

