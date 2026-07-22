Il foulard perduto e il successo dei Cerea

Poco meno della metà della cifra sono originati dalla “ristorazione esterna”, come i Cerea chiamano il catering, un po’ per eleganza (l’inglese a tutti i costi è diventato il segno di riconoscimento di quelli che sul curriculum segnalano l’università della strada), un po’ per segnalare che le tre stelle Michelin valgono anche per i paccheri, piatto di riferimento della famiglia al punto da essere stato declinato da oggi in poi in dolce “a imitazione di”: cioccolato bianco e salsa di fragole. E che la “ristorazione esterna” sia diventato uno dei punti di forza di Vittorio, insieme con tutte le sue sigle derivate, i suoi piani strategici e le sue collaborazioni, Esselunga inclusa, è apparso evidente anche dal numero di imprenditori, manager, docenti universitari ed esponenti del mondo calcistico accorsi a godersi le oltre quaranta isole gastronomiche disseminate lungo i principali spazi della tenuta, il concerto della Filarmonica di Milano e un’infinita serie di attrazioni, modello Paese di Bengodi boccaccesco, con rivoli effettivi di panzerotti, maccheroni, pesce e verdure preparati dai migliori chef italiani di strada e non. Abbiamo visto il presidente di Milano Unica Ercole Botto Poala riempirsi il piatto di costine, la pr dell’eleganza Antonella Asnaghi attendere trepidante in fila un panzerotto, in genere tutti i mille ospiti lamentarsi della propria debolezza di fronte alle ghiottonerie e alla prova provata che la moda, di cui Vittorio è da decenni ristoratore di riferimento per ogni evento, sfilata e cena, mangia e anche a quattro palmenti appena gliene sia offerta l’occasione e la scusa. Abbiamo visto e notato anche molto altro. Per esempio, l’intesa fra Remo Ruffini, entrato di recente nel capitale di Vittorio con Our Group e forte di risultati del gruppo Moncler per il primo semestre in crescita del 9 per cento a 1,29 milioni e Silvio Campara di Golden Goose, il gruppo dei prof bocconiani capitanati da Maurizio Dallocchio e quello dei grandi vignaioli guidati da Lamberto Frescobaldi e Vittorio Moretti con la figlia Carmen, neo-vicepresidente di Altagamma, l’affetto di Davide Oldani per quelli che dovrebbero essere i suoi concorrenti, ma anche lo charme sottotono di Pier Luigi Loro Piana. Anche lui, come la signora Bruna, del tutto esente dal bisogno di farsi notare o riconoscere. Di tutti i nomi indicati in queste righe, non se n’è trovato uno nel comunicato ufficiale del giorno successivo. A differenza, ahinoi, di quanto fa la moda, anche per una cena di venti persone.