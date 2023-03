Il Papa non si è iscritto a Fratelli d'Italia, ma il feeling con Meloni c'è

Roma. Il Papa non si è iscritto a Fratelli d’Italia né si aspetta di finire nel pantheon del partito di Giorgia Meloni. Però le parole pronunciate domenica al termine dell’Angelus, commentando il naufragio dell’imbarcazione al largo delle coste crotonesi, non sono dispiaciute al governo. Francesco avrebbe potuto rifarsi alle Note della Conferenza episcopale italiana, accennare all’azione dei preti locali, che hanno organizzato Vie crucis sulla spiaggia di Cutro per sensibilizzare la cittadinanza distratta. Invece, il Pontefice – che ieri ha auspicato “un rinnovato impegno nel favorire lo spirito dell’accoglienza e della solidarietà” in un messaggio inviato al percorso formativo “Cattedra dell’accoglienza” – ha scelto un altro registro: “Prego per le numerose vittime del naufragio, per i loro famigliari e per quanti sono sopravvissuti. Manifesto il mio apprezzamento e la mia gratitudine alla popolazione locale e alle istituzioni per la solidarietà e l’accoglienza verso questi nostri fratelli e sorelle e rinnovo a tutti il mio appello affinché non si ripetano simili tragedie. I trafficanti di esseri umani siano fermati, non continuino a disporre della vita di tanti innocenti! I viaggi della speranza non si trasformino mai più in viaggi della morte! Le limpide acque del Mediterraneo non siano più insanguinate da tali drammatici incidenti! Che il Signore ci dia la forza di capire e di piangere”.

