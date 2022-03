Il segretario di stato vaticano: “Il diritto a difendersi prevede il ricorso alle armi”

Sarà pure antiquato parlare di guerra giusta (come da conversazione dell’altro giorno tra il Patriarca di Mosca Kirill e Papa Francesco), ma le armi agli ucraini che lottano per la libertà e per la propria indipendenza contro l’aggressione russa è lecito inviarle. Questa, almeno, è la posizione del segretario di stato della Santa Sede, il cardinale Pietro Parolin. Intervistato da Vida Nueva, Parolin ha infatti detto che “l’uso delle armi non è mai desiderabile in quanto comporta sempre un rischio molto alto di togliere la vita alle persone o di causare danni materiali”, ma “il diritto a difendere la propria vita, il proprio popolo e la propria patria comporta talvolta anche il triste ricorso alle armi”. Certo, il ricorso agli armamenti non può essere la prima opzione, ma “gli aiuti militari all’Ucraina possono essere comprensibili”, fatto salvo che “la ricerca di una soluzione negoziata che metta a tacere le armi e prevenga un’escalation nucleare, resta la priorità”. Il segretario di stato non dice nulla di nuovo: già l’11 marzo del 2015, in piena avanzata califfale islamista, intervenendo alla Gregoriana, Parolin ricordava che “nel disarmare l’aggressore per proteggere persone e comunità non si tratta di escludere l’extrema ratio della legittima difesa, ma di considerarla tale e soprattutto attuarla solo se è chiaro il risultato che si vuole raggiungere e si hanno effettive probabilità di riuscita”.

