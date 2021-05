Il testo sul suicidio assistito è una resa alle pressioni ideologiche

La Cassazione ha escluso la punibilità per chi agevola il proposito di suicidio di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile. Un risultato pericoloso per chi affida alla medicina la propria vita

Attualmente la fase finale della vita è normata dalla legge 219 del 2017. La sentenza della Cassazione 242 del 2019 ha però aperto la via a ulteriori drammatici passi in avanti: nel sancire l’illegittimità dell’articolo 580 del Codice penale escludendo la punibilità per chi agevola il proposito di suicidio di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile la sentenza ha di fatto introdotto in Italia non solo il rifiuto dei trattamenti sanitari ma l’eutanasia vera e propria.