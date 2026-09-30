Mentre il Novecento travolge l’Ungheria, tra due guerre mondiali e l’avvento del regime comunista, tre generazioni si consumano fra amori, tradimenti, ossessioni e segreti. Una famiglia intrappolata in un destino che non le appartiene. E più si dimena opponendosi alla propria rovina, più vi affonda. La follia sembra allora essere l’unica cosa sensata: un rifugio dalla brutalità del reale e dall’inesorabilità del tempo.

I Lázár si inserisce nella tradizione mitteleuropea, con richiami anche a Thomas Mann, E. T. A. Hoffmann, Marcel Proust e Virginia Woolf. Difficile, in un progetto così ambizioso, non ricordare Il Gattopardo o I Buddenbrook. Ma la corsa attraverso mezzo secolo di storia in trecento pagine ha i suoi rischi: gli episodi si accumulano senza il tempo di sedimentare e tradursi in una vera progressione, i personaggi restano psicologicamente esili e il racconto lascia qualche vuoto narrativo. La prosa talvolta inciampa in marcati cambi di registro e in una sintassi poco sorvegliata, con periodi appesantiti e nessi logici deboli. Quando rinuncia agli effetti più manieristi, Biedermann sa creare efficaci cortocircuiti tra quotidianità e irruzione traumatica degli eventi esterni. A perdersi è l’atmosfera da fiaba nera delle prime pagine, sospesa tra gotico e realismo magico: suggestioni cariche di promesse restano inesplorate, mentre nella parte finale si addensano date e avvenimenti e il libro assume sempre più i contorni del romanzo storico. Ne risulta un’opera che non sempre riesce a dare profondità all’ampiezza del proprio disegno.