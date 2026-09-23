Gli occhi di chi ha testimoniato un miracolo

Li vela una benevola ironia, da un lato consapevole che nessuna terza persona potrà mai capire cos’è accaduto davvero fra lei e il marito, dall’altro intensamente grata dell’attenzione riservata a quest’enorme fortuna privata che si è tradotta in letteratura: accade ad esempio quando la presentatrice argomenta che la voce narrante di Storie di fantasmi le ha ricordato il Krapp di Beckett, intento ad ascoltare vecchi nastri alla rinfusa per sentirsi parlare quando era giovane, immerso in un passato che è lì davanti eppure sfugge.

Quando infatti interviene l’interprete, la formidabile Marina Astrologo, ecco che Siri Hustvedt cambia posizione: ricadono sul grembo le braccia che mulinava verso il tendone raccontando del colpo di fulmine e gli occhi, gli occhi si corrucciano nel tentativo di controllare parola per parola i termini italiani (li capisce? non li capisce? mistero) scelti al volo per tradurre a beneficio dei non anglofoni; annuisce forse perché condivide, forse perché si rende conto che non c’è parola – italiana o meno – davvero adatta a rendere il sentimento che ha provato così a lungo. Ma, in fondo, questo capillare raccontare una storia e sentirsela raccontare in una lingua diversa, cercando assiduamente un punto d’accordo, non è ciò su cui si fonda ogni matrimonio, e che lo tiene in piedi?