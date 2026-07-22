Ma a parte le qualità nel ritmo e nelle osservazioni pungenti che i lettori di Muriel Spark conoscono bene – per chi non l’ha mai letta A mille miglia da Kensington è ottimo per cominciare – questo romanzo resta un comico e amaro affresco delle fabbriche dei libri, dei rapporti tra editori e autori. A un certo punto il padre di un’amica, che fa la segretaria, porta a cena miss Hawkins in un ristorante chic. Vorrebbe tantissimo che lei inserisse la figlia in editoria. “Frequenterebbe gente migliore, più colta”, dice l’uomo, convinto che in una casa editrice “si ha l’occasione di conoscere scrittori, artisti”, insomma, “persone interessanti”. Miss Hawkins prova a resistere, ma lui insiste. “Vede, vorrei che mia figlia frequentasse l’ambiente letterario, è più su di quello commerciale”. Illusioni che non sono cambiate rispetto alla Londra degli anni Cinquanta. “Provavo ancora un residuo di insofferenza per quell’ambiente e pensavo con fastidio ad autori, agenti, libri, tipografi, rilegatori, critici e redattori”, dice miss Hawkins. “Effettivamente sarebbe stato più semplice occuparsi soltanto di libri e non di autori viventi”. Traduzione di Anna Allisio.