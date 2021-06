La forza dell'intuizione rende grandioso un romanzo breve

In un’intervista a Claudio Lagomarsini del 13 maggio per La Balena bianca, Valeria Parrella rivendicava, con tutta l’intelligenza del caso, il romanzo breve non come forma intermedia ma come genere in sé. E citava la lunga prefazione di Juan José Saer a “Il pozzo” di J. C. Onetti (edizioni Sur), nella quale si legge che il romanzo breve sarebbe stata la forma di perfezione narrativa massima cui aspiravano i nuovi narratori latinoamericani nel 1960, forma poi soppiantata dalla popolarità di tutt’altro, ossia dalla prevalenza del Fronzolo caratterizzante il polpettonismo dei romanzi del realismo magico, sfornati in serie e a uso del mercato nordamericano ed europeo, romanzi che hanno contribuito (e qui è il sottoscritto che rampogna, non Saer) a scolpire nella mente del lettore un’idea grondante e oleografica di quella letteratura latina che, prima di sfornare i suoi mostruosi tapiri delle Ande con cortei bercianti di pappagalli arlecchini e cuculi scoiattoli, nientepopodimenoché alla condensazione si stava votando.

