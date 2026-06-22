Il riarmo non basta: gli eserciti europei sono diventi inutili. La versione di Luttwak

Dal ridimensionamento post Guerra fredda in corso già nel 1991, quasi ogni ministero della Difesa europeo ha sprecato quote crescenti delle proprie spese militari sempre più ridotte per tenere aperte basi sempre più vuote, spesso solo per preservare il posto di lavoro a custodi civili e giardinieri, e alloggi per sottufficiali in pensione. L’esercito spagnolo è forse il campione in questo campo. Nonostante sia passato da 280 mila uomini nel 1990 a soli 75 mila oggi, ha conservato ogni comando di formazione, ogni quartier generale regionale e comando geografico, compreso quello per le Canarie, guidato da un generale dell’esercito a tre stelle e affiancato da omologhi di marina e aeronautica. Nel complesso, questi comandi assorbono una percentuale notevole del personale totale delle forze armate: tutto solo per mantenere le apparenze e posti di lavoro per generali e ammiragli. Né l’esercito spagnolo è unico in questo autosabotaggio; lo spreco di spesa per la difesa di Madrid, che forse riflette anche le preferenze politiche del suo governo pacifista, è solo una versione esagerata di politiche consapevolmente dissipative diffuse in tutta Europa. Per una coincidenza notevole, ad esempio, tutti i rami delle forze armate italiane – così come la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e i Carabinieri presenti in ogni città – acquistano quasi tutte le loro pistole, fucili e mitragliatrici dalla Beretta, azienda privata. I francesi sono forse colpevoli ancora peggiori: tutti i loro aerei da combattimento sono destinati a provenire dalla Dassault Aviation, di proprietà privata, e nonostante le pressioni delle aziende britanniche, a loro non è permesso diventare monopoli (…)