A chi non vuol ciarlare di fascismo e antifascismo: su Amazon è pieno di libri

Tutti i giornali italiani hanno dato rilievo a una notizia che per una volta è una buona notizia, ossia che in un anno quanto di più travagliato come l’anno scorso i libri di carta hanno venduto sensibilmente più che l’anno precedente. E seppure questa notizia fosse controbilanciata da una statistica apparentemente di segno opposto, ossia che sono ancor meno di prima gli italiani che leggono abitualmente. Detto in altre parole: gli italiani che comprano e leggono libri lo hanno fatto l’anno scorso in misura maggiore che l’anno precedente, laddove sono aumentati i già tanti italiani che di libri non ne leggono affatto. Una divaricazione tra lettori e non lettori che si allarga, e che è forse la più cruenta di una moderna democrazia. Che ne resta del principio che uno vale uno, se quell’uno legge, ne sa, è in grado di giudicare quel che accade, non le beve dal primo imbecille che si trova nei paraggi, laddove chi gli sta innanzi non sa nulla di nulla e bene che vada ripete a pappagallo sentenze pronunciate da altri magari sul “fascismo” e “l’antifascismo”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE