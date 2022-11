“Une histoire de la nature morte” al Louvre. Un'occasione mancata, ma con capolavori

Angurie, zoccoli olandesi, asparagi, teste di maiale, agnelli legati, teschi, piatti, selvaggina, scacchiere, carote, meloni, pipe, libri, mandolini, rose, salsicce, limoni, coltelli, bicchieri pieni di vino, pappagalli, conchiglie, anfore, bauli, spade, drappi, cineserie, conchiglie, bottiglie di Coca-Cola, coralli, monete, candele, ciliegie, custodie, aragoste, letti, cavoli, rape, otri, formaggio, insalate, foglie, pesci. Solo alcune delle cose diventate soggetti dei quadri riuniti al Louvre per Les Choses. Une histoire de la nature morte, curata da Laurence Bertrand Dorléac. “Nel nostro mondo pieno di chiacchiere, gli artisti ci invitano a prestare attenzione a tutto ciò che è silenzioso e minuscolo”, ha detto presentando la mostra. E invece il silenzio non c’è, perché leggiamo il prima e il dopo di quelle polaroid a olio, soprattutto guardando gli splendidi giochi di luce sugli animali sviscerati e appesi per poi essere macellati e cucinati. Molta natura, morta, appunto, tra fiori recisi e pesci sfilettati. Molta ex-natura, ma anche creazioni artigianali. E molta morte, tra i teschi, come quello rumorosissimo di Gerhard Richter.

