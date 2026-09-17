Il dg Sergio conferma l'addio alla Rai: "Valuterò su San Marino RTV"

dopo oltre ventidue anni trascorsi al servizio dell'Azienda in ruoli di crescente responsabilità"."Desidero precisare che questa decisione non coincide con il mio pensionamento, come più volte erroneamente scritto da testate e blog, che avverrà successivamente, al 1 giugno 2027, ma rappresenta una scelta autonoma con la quale ho ritenuto di anticipare la conclusione della mia esperienza professionale in Rai", ha proseguito Sergio. "A valle delle determinazioni che il Consiglio di amministrazione della Rai assumerà nella riunione prevista a fine mese,– ha proseguito –.. Qualunque sarà la decisione, sarà assunta con la serenità e la libertà che derivano dalla conclusione di una lunga e importante stagione professionale e con lo stesso senso di responsabilità che ha sempre accompagnato le mie scelte".