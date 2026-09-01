Il dg Sergio lascia la Rai (ma non Rai San Marino). Il caso

Sergio conferma che lascia ma che mantiene il ruolo a San Marino perché “nominato dal cda di Rtv e non è in scadenza”. Per Sergio si può fare, in Rai c’è dice di no. La sua uscita ha una conseguenza. Sergio era dg in quota Sergio (e Lega). La carica di dg Rai torna nella disponibilità di Rossi. Si era parlato di Simona Agnes, la presidente Rai che avrebbero voluto Tajani e Gianni Letta. Che fa Salvini? Sergio, ad, dg e ancora dg a San Marino. Un titano.