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Il dg Sergio lascia la Rai (ma non Rai San Marino). Il caso
Lascia la carica e l’azienda il 30 settembre. Va in pensione ma vuole mantenere la carica di dg Rai San Marino. Per Sergio si può fare, in Rai c’è dice di no
1 SET 26
Foto ANSA
Si sta per liberare una nuova casella Rai e aprirsi un “San caso”: Roberto Sergio, il dg Rai, lascia la carica e l’azienda il 30 settembre. Va in pensione ma vuole mantenere la carica di dg Rai San Marino. Lo conferma Sergio, chiamato al Foglio il generale Patton, l’ad che ha aperto la strada alla destra in Rai, il predecessore di Giampaolo Rossi, l’amico con cui ha fatto staffetta. Sergio copre due incarichi, quello di dg Rai e, così sul sito Rai, di “dg generale a interim di San Marino Rtv”.
Sergio conferma che lascia ma che mantiene il ruolo a San Marino perché “nominato dal cda di Rtv e non è in scadenza”. Per Sergio si può fare, in Rai c’è dice di no. La sua uscita ha una conseguenza. Sergio era dg in quota Sergio (e Lega). La carica di dg Rai torna nella disponibilità di Rossi. Si era parlato di Simona Agnes, la presidente Rai che avrebbero voluto Tajani e Gianni Letta. Che fa Salvini? Sergio, ad, dg e ancora dg a San Marino. Un titano.