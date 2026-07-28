Gli italiani che chiamavano “Striscia la notizia”, così diversi dai giusti di “Report”

L’Italia di “Report” è quella della faccia grave, del conduttore che si candida a ultimo giusto della nazione. L’Italia di “Striscia” è quella che consegnava un tapiro a, aspettando la reazione. Del multiverso creato da Antonio Ricci – il Gabibbo, il tapiro, l’inviato con un sturacessi in testa – le veline sono state il capitolo più frainteso. Per tutta una fetta d’Italia moralista, bacchettona, devota al gruppo Espresso, la categoria era un insulto. La velina come “degrado morale”, “corpo delle donne”, emblema del berlusconismo eccetera. Antonio Ricci le ribattezzò per un po’ “carline”, proprio in omaggio a De Benedetti. Spiegò che due di quelle ragazze in redazione le chiamavano “Espresso” e “Panorama”, perché di corpi femminili en plein air erano piene proprio le copertine dei settimanali d’opinione che pretendevano di fare la morale alla tv. Si può discutere all’infinito se lo stacchetto velinico fosse liberazione o gabbia patriarcale, affermazione di libertà o “oggettificazione”. Ma nel dubbio abbiamo sempre diffidato dei femminismi che avrebbero preferito le veline con chador. Trentotto anni di “Striscia la notizia” sono un’autobiografia della nazione. E un giorno bisognerà leggere e analizzare il numero incalcolabile di segnalazioni arrivate alla redazione del programma di Antonio Ricci in tutti questi anni, la media di tremila alla settimana (fate voi il calcolo). Dentro ci siamo tutti: quello col vicino di casa molesto, chi denuncia l’abusino edilizio dell’odiato cognato, il mitomane, il matto, il frustrato e specie all’inizio, quando le segnalazioni arrivavano sulla segreteria telefonica, non pochi aspiranti suicidi. Invece di chiamare un parente, un amico o i carabinieri chiamavano “Striscia”.