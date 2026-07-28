Gabanelli e Ranucci e la differenza tra un giornalismo da professorini e l’avanspettacolo spacciato per scoop
Di modelli Report ce ne sono due, cosa che con delicatezza la giornalista custodisce, come giudizio, nella sua austerità e riservatezza, in specie dopo l’esplosione della grottesca farsa cominciata con la bomba amicale presunta e il suo corteggio di pettegolezzi, insinuazioni e mezze verità
Milena Gabanelli (Foto Ansa) e Sigfrido Ranucci (Foto Ansa)
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Ferrara, Giuliano. Nato a Roma il 7 gennaio del ’52 da genitori iscritti al partito comunista dal ’42, partigiani combattenti senza orgogli luciferini né retoriche combattentistiche. Famiglia di tradizioni liberali per parte di padre, il nonno Mario era un noto avvocato e pubblicista (editorialista del Mondo di Mario Pannunzio e del Corriere della Sera) che difese gli antifascisti davanti al Tribunale Speciale per la sicurezza dello Stato.