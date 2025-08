In Un posto al sole Gagliotti si ritrova con la polizia alle calcagna

L'ingarbugliata situazione della fiction dopo il ritrovamento del corpo di Assan

Dopo il ritrovamento del corpo di Assan, Gagliotti si ritrova con la polizia alle calcagna. Sotto pressione, si sfoga con Ferri, riversandogli le sue accuse, per poi cercare una via d’uscita usando i suoi soliti metodi poco ortodossi. Manda via il caporale, ma prima gli offre una lauta ricompensa, chiedendogli di riaprire la faccenda. Tuttavia, anche il caporale ormai è convinto dei poteri paranormali della sensitiva e, persuaso che lei lo avrebbe rintracciato ovunque, si reca in ospedale con l’intenzione di eliminarla. Qui, però, viene individuato da Michele, che avverte prontamente la sicurezza.

Nel frattempo Rosa tentenna di fronte all’offerta di trasferirsi a casa di Giulia per assistere Luca a tempo pieno. A trattenerla è il rimorso nei confronti di Pino, con cui perderebbe i loro momenti di intimità. Giulia però la rassicura sulla possibilità di organizzare dei turni e delle pause, permettendole di non rinunciare completamente alla sua relazione. Convinta da queste parole, Rosa accetta la proposta, ma ora deve comunicarlo a tutti gli altri. E come sempre, ognuno avrà qualcosa da dire, eccetto Manuel, che ovviamente è entusiasta della novità perché è l’unico a non essere ancora al corrente della reale situazione di salute del suo amico Luca.