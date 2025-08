Un posto al sole: è stato ritrovato il cadavere di Assan

Damiano ora vuole scoprire chi o cosa ha indirizzato Michele verso la verità sul posto in cui era stato lasciato il corpo di Assan. Quindi è costretto a dire la verità sul sogno e sulla sensitiva. Tutto ciò mentre Renato non riesce più a smettere di usare l'intelligenza artificiale

La polizia trova il cadavere di Assan, e Damiano si prende i complimenti meritati. Ma ora vuole sapere da Michele la verità su chi gli ha fatto la soffiata. E il giornalista insiste: l’ho sognato. Risposta che fa incavolare il poliziotto. Ora partiranno le indagini, e non possono raccontare ai pm che la soffiata è venuta da una sensitiva. Anche se persino lo sgherro di Gagliotti crede lei abbia dei poteri paranormali. E persino Rosa, vedendo strano Damiano, inizia ad avere dei dubbi. Anche se il ragazzo è stranito anche dalla scelta di Viola di accompagnare l’ex a Milano, allontanandosi sempre più da lui. Anche Ornella vuole tornare ad approfondire la questione, non riuscendo (come tutti i genitori del palazzo) a non intromettersi nelle cose dei figli. Tutto questo mentre Renato non riesce più a staccarsi dal suo apparecchio di intelligenza artificiale, tentando di tenere il segreto con Raffaele. La tecnologia in mano ai giovani può essere pericolosa, ma mai quanto in mano agli anziani!