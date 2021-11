Segreti d'autore. Parla il creatore di “Homeland”

Ran Tellem è il creatore israeliano di “Homeland”, la serie molto seguita che è durata per otto stagioni, ed è in Italia per tenere un seminario chiuso di due giorni con otto autori televisivi italiani che hanno esperienza di scrittura e hanno già fatto cose in televisione ma sono ancora all’inizio della loro carriera. “Tra i 25 e i 35 anni, stanno facendo un po’ di esperienza extra ed è una cosa bella perché il mercato in Italia sta esplodendo e c’è gran bisogno di autori che sappiano scrivere show e serie tv”. Davvero? È una notizia per le orecchie dei profani. Siamo un paese vecchio, l’età media degli spettatori è alta e sono sempre soddisfatti con lo stesso tipo di televisione. Gli italiani meno vecchi avvertono la situazione di stallo e finiscono per rivolgersi al mercato internazionale, le serie su Netflix e su Amazon – che di solito non sono scritte e prodotte da italiani. Sono loro che guardavano “Homeland”, non i loro genitori. “Lavoro in giro per il mondo, questa cosa sta succedendo in molti paesi. Hai una televisione di tipo tradizionale e poi di colpo c’è uno show o due show, magari fatti da Netflix o da Amazon, che rompono lo stallo. Devi anche considerare i tempi di gestazione di una nuova serie, che sono tempi da elefante. Ci vogliono tre, quattro anni dal momento in cui cominci per avere una nuova serie. Quando dico che il mercato italiano bolle intendo che ci sono lavori in corso adesso che saranno visti fra un anno o due. Il tipo di show nuovo, ma con autori e produttori italiani. Lo vedo accadere in Brasile, in Spagna, in Argentina e in Israele. I giovani autori scrivono in modo diverso, fanno cose che non c’erano in passato. Se prima c’era – parlo con un’immagine per semplificare – l’autore in una mansarda che scriveva da solo davanti a un caffè freddo e non aveva soldi per pagare il riscaldamento, adesso c’è una stanza piena di gente che lavora assieme, all’interno di un processo con tempi ben definiti, e fa un lavoro molto complesso e con molti strati per creare una storia che sia interessante e profonda come le serie prodotte adesso”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE