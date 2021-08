The White Lotus e gli altri “paradisi problematici”

La nuova serie di cui tutti stanno parlando racconta i tic dei “woke” americani, è ricca di simbolismi letterari, e segue un filone battuto in questi tempi: i luoghi dove la gente va a rilassarsi e a “cercare sé stessa” non sono sempre ciò che sembrano, anzi non lo sono quasi mai

L’inizio di The White Lotus è come affresco antico. Lo sguardo indaga soffermandosi sui dettagli di una fantastica raffigurazione tropicale su cui compaiono i titoli di testa. Le immagini ingrandiscono sezioni di una variopinta carta da parati. Uccelli e scimmie si divertono sui rami, cuccioli di ghepardo che sonnecchiano beatamente tra le fronde delle palme. Eppure, man mano, le immagini si fanno più inquietanti, la carta si macchia di grigiastro, c’è un primo piano di un piccolo pesce con un occhio sporgente mentre viene strangolato dalle alghe, e tre uomini che remano disperatamente per portare una canoa in salvo dalle acque iraconde.