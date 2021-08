Il sorriso di Don Draper ci invita a fare pace con la sindrome dell'impostore

Qualche mese fa, il Wall Street Journal ha pubblicato un articolo che s’interrogava sul perché tanti millennials di successo soffrissero della sindrome dell’impostore, ovvero sentirsi qualcuno che non si riconosce nella vita che conduce ritenendo di non meritare quanto raggiunto. E’ un tema ricorrente nel dibattito americano degli ultimi anni, un tema in parte futile per come è posto, e allo stesso tempo rivelatorio. Se da un lato mostra quello che si può considerare un aspetto positivo, ovvero un’autoanalisi sui propri meriti, dall’altro mostra la futilità della questione: si può stare male per avere avuto successo se non lo si è fatto in modo gravemente immorale? Non potrebbe essere, questa sindrome, niente altro che l’ennesima dimostrazione della nostra sfinita fragilità emotiva di occidente ricco, compiuto e autocosciente? Tuttavia, la sindrome dell’impostore, che è anche la percezione di vivere una vita che non è la propria, una vita a cui sentiamo non eravamo destinati, è qualcosa che siede stabilmente in noi ma emerge in modo radicale nel momento in cui le cornici esistenziali stabili che avevano contribuito al formarsi delle identità individuali nei secoli precedenti tendono a venire meno e non sono più in grado di aiutarci a dirci chi siamo. La sindrome dell’impostore, infatti, non è altro che l’impossibilità di trovare una risposta alla domanda più originaria che ci sia: chi sono?

