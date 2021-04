"La Rai faccia chiarezza sull'archivio regalato a Minoli"

I diritti del programma "La storia siamo noi" in mano al giornalista. L'appello di Francesca Flati, deputata M5a in commissione di Vigilanza Rai

"Dopo aver appreso dell'esistenza di un contratto che avrebbe regalato i diritti del memorabile programma 'La storia siamo noi' al giornalista e conduttore Giovanni Minoli, chiediamo che si faccia chiarezza sulla vicenda nelle sedi opportune, ossia il Parlamento, visto che la Rai è di tutti''. Interviene così la deputata del M5s Francesca Flati, membro della commissione di Vigilanza Rai alla Camera, dopo che il Foglio ha raccontato il surreale accordo che dieci anni fa Mauro Masi, allora direttore generale, ha offerto a Giovanni Minoli, cedendogli i diritti di tutto il materiale che compone l'archivio del suo programma, "La storia siamo noi". Tremila ore di servizi che raccontano la storia d'Italia appartengono al giornalista da maggio 2020: interviste e testimonianze video che non esistono altrove. E che ora la Rai non sa come ricomprare. Da maggio 2020 va avanti uno scambio di lettere tra Minoli (che vorrebbe vendere l’archivio) e i vertici della Rai. Ma la scadenza del mandato tra un mese potrebbe essere l'alibi perfetto per scaricare la palla alla prossima dirigenza, che dovrà occuparsi di acquistare con i soldi della Rai ciò che alla Rai apparteneva già.

