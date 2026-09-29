Trump a cena con Amodei e l’AI in mano all’esercito. Cos’è Maven

L’interfaccia Maven rappresenta uno degli elementi qualitativamente più elevati della guerra e dell’intelligence tecnologici e un fiore all’occhiello del Pentagono, il quale per l’anno 2027 ha stanziato, solo per Maven, 2.3 miliardi di dollari, sostituendo, a ora, Anthropic con OpenAI. Figlio del coriaceo e visionario impegno del colonnello dei Marine Drew Cukor, che iniziò a lavorarci dal 2017 assieme ai principali giganti del Tech, Maven ha visto la rivolta dei dipendenti di Google, inizialmente coinvolti. Uscita Google nel 2018, ecco entrare Palantir che si è affermata quale principale fornitore dell’infrastruttura digitale. Katrina Manson, nel suo libro ‘Project Maven’, definisce il progetto l’alba della guerra con intelligenza artificiale, mentre il CTO di Palantir Shyam Sankar, in ‘Mobilize’, descrive l’odissea operativa e burocratica di Cukor, intenzionato a tagliare drasticamente le lungaggini burocratiche. Dal marzo 2025, l’interfaccia è stata inoltre acquisita dalla Nato, ragione in più per approfondirne la conoscenza. Essa opera come infrastruttura di integrazione dei dati derivanti da qualunque fonte disponibile, droni, videocamere, database, rapporti di intelligence, ai fini di management dello spazio di conflitto e di individuazione dei target, di pianificazione strategica e di attacco mediante intelligenza artificiale e machine learning, di raffinazione dei processi decisionali e di intelligence. Gli scopi primari di Maven, in prospettiva umana, sono quelli di accelerazione e ottimizzazione della analisi delle moli massive di dati, superando i problemi di armonizzazione di fonti e di risorse informative diverse tra di loro. Al suo interno sono integrati LLM, principalmente, ma non solo, Claude di Anthropic. Gli LLM, a differenza dei sistemi computerizzati, consentono prospettive di analisi molto più raffinate ed estese. Alex Karp, ne ‘La repubblica tecnologica’, ha denunciato l’amnesia collettiva degli ingegneri di Google che rifiutandosi di lavorare a Maven hanno contraddetto la storia della Silicon Valley. Analoghe considerazioni Karp le ha fatte, intervistato in TV, a proposito di Anthropic. Un pacifismo strumentale che rischia di mettere a repentaglio la sicurezza dell’Occidente, ha affermato.