Dai droni intelligenti all’analisi dei dati, così l’AI entra nella macchina bellica americana

Il ceo di Palantir, Alex Karp, ha definito questi sviluppi “un enorme cambiamento nella Silicon Valley”. Secondo lui, quando la società era stata fondata non era riuscita a ottenere finanziamenti perché era ancora troppo concentrata sulle applicazioni civili della sua tecnologia. Ma il punto è che, alla fine dello scorso decennio, la sensibilità pacifista o antimilitarista dei dipendenti di Microsoft, Amazon e Google aveva innescato vere e proprie proteste, che avevano contribuito a tenere questi giganti fuori dal mercato militare. Google si è infine ritirata dal progetto Maven nel 2018, ma Palantir vi è entrata nel 2024. Secondo Karp, investitori e aziende tecnologiche sono passati da un atteggiamento ostile a uno scettico, poi neutrale e infine persino positivo, riguardo all’idea che la Silicon Valley, come qualsiasi altro settore, debba supportare le forze armate. Nel 2025, il private equity ha investito la cifra record di 49 miliardi di dollari in aziende di tecnologia per la difesa: quasi il doppio dei 27 miliardi investiti l’anno precedente.