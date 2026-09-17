Come nello spazio, anche sull’AI l’Europa è in grado di difendersi

Questi attacchi, che siano provocati o frutto di incidenti industriali legati ai modelli di frontiera dell’AI, potrebbero rappresentare una minaccia per la stabilità della società. Ritroviamo qui gli scenari di rischio per le infrastrutture critiche (reti di comunicazione, distribuzione di energia, acqua, trasporti) studiati da decenni. Se guardiamo alla logica della sicurezza informatica, possiamo dire che da anni è in corso una sorta di corsa agli armamenti tra capacità offensive e difensive. Oggi, però, molti esperti del settore lanciano l’allarme: la rapidità con cui si sviluppano i nuovi modelli di AI richiede una revisione profonda delle norme di sicurezza dei vari sistemi. Il contesto europeo viene spesso descritto per le sue debolezze strutturali. L’Europa non vanta modelli di AI di frontiera e fatica a far crescere i suoi campioni per raggiungere livelli paragonabili a quelli statunitensi o cinesi, come dimostra, per molti versi in modo virtuoso, l’esempio dell’azienda francese Mistral AI. D’altro canto, la sicurezza informatica è spesso affidata ad aziende tradizionali. Molti gruppi che operano nel settore della difesa e dell’elettronica hanno sviluppato capacità proprie, come Leonardo o Thales; è possibile osservare anche l’importanza degli investimenti da parte delle aziende che gestiscono reti critiche (energia, telecomunicazioni, banche). Se da un lato queste aziende non riescono a competere con i giganti dell’AI, dall’altro sono, direttamente o indirettamente, collegate agli Stati e si coordinano con le politiche nazionali ed europee in materia di difesa informatica, sulla scia del perimetro di sicurezza cibernetica nazionale ideato in Italia da Roberto Baldoni, concetto poi portato a livello europeo dalla direttiva NIS 2. Le recenti istituzioni nazionali dedicate alla sicurezza informatica mostrano una buona capacità di cooperazione a livello europeo. Esistono quindi strumenti che già legano le istituzioni pubbliche e private europee per fronteggiare le minacce. Il discorso di Ursula von der Leyen rappresenta solo la punta di un iceberg: l’Europa ha saputo sviluppare competenze e azioni in ambito digitale, dalle direttive sui dati e l’AI fino alla creazione di istituzioni specializzate.