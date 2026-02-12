WhatsApp denuncia il tentativo di Mosca di “bloccare completamente l'app”

Peskov dichiara che la decisione è stata presa perché l'azienda americana non rispettava le leggi russe. Su X l'app di messaggistica ha spiegato: "Il Cremlino vuole spingere le persone verso un'app di sorveglianza di proprietà dello stato"

WhatsApp accusato di terrorismo e di estorsione. Per questi motivi, l'autorità russa di controllo delle telecomunicazioni ha confermato all'agenzia Tass di aver adottato misure per rallentare l'app di messaggistica. Il sospetto è che venga utilizzato per organizzare e svolgere attività terroristiche nel paese e che sia anche uno dei principali servizi utilizzati per frodare ed estorcere denaro ai cittadini. Parlando alla Tass, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato che la decisione è stata presa perché l'azienda americana non rispettava le leggi russe: "Se Meta si adeguerà, partirà un dialogo con le autorità russe e allora, poi, ci sarà l'opportunità di raggiungere un accordo. Se la società continuerà a rimanere sulla sua posizione intransigente e, direi, a dimostrare assoluta mancanza di volontà di rispettare le leggi russe, allora non ci saranno possibilità". L'operazione è stata denunciata dalla stessa WhatsApp su X specificandone il vero motivo: "Il governo russo ha cercato di bloccare completamente WhatsApp nel tentativo di spingere le persone verso un'app di sorveglianza di proprietà dello stato".

Today the Russian government attempted to fully block WhatsApp in an effort to drive people to a state-owned surveillance app. Trying to isolate over 100 million users from private and secure communication is a backwards step and can only lead to less safety for people in Russia.… — WhatsApp (@WhatsApp) February 12, 2026

L'app di messaggistica a cui si riferisce l'azienda americana è Max, sponsorizzata da Mosca, ma attualmente molto meno popolare. Offerta dal colosso russo dei social media Vk dal 2025, Max si presenta come una super-app che fornisce accesso sia ai servizi governativi che agli store online. WhatsApp intanto nel suo post avverte: "Cercare di escludere più di 100 milioni di utenti dalla possibilità di comunicazioni private e sicure costituisce un passo indietro che non può che portare a minore sicurezza per le persone in Russia” e assicura che continuerà "a fare tutto il possibile per mantenere gli utenti connessi". Mosca però non ha limitato soltanto le comunicazioni di Meta: qualche giorno fa infatti l'autorità di regolamentazione russa aveva già imposto restrizioni all'app Telegram, accusata di non fare abbastanza per proteggere i dati degli utenti. E questi due episodi sono solamente gli ultimi di una più ampia serie di tentativi di repressione dei social network con sede all'estero (Telegram ha sede a Dubai): in passato la Russia ha provato a limitare l'uso bloccandone temporaneamente l’accesso o rallentandone il funzionamento. L'estate scorsa per esempio Mosca aveva già vietato agli utenti di effettuare chiamate su Telegram e WhatsApp, ma ora l'app americana è stata proprio tolta dalla lista dei siti accessibili, stessa sorte che è toccata a YouTube.