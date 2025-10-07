Tutti i video e i meme di Trump in cui insulta i dem per lo shutdown

Da giorni la Casa Bianca condivide sui social contenuti per deridere l'opposizione. Il sombrero che diventa sempre più grande e satana sotto le note dei Blue Oyster Cult

"Stasera, i democratici hanno votato di nuovo per mantenere lo shutdown governativo. Questo significa dare priorità agli immigrati clandestini rispetto agli americani, moltiplicata per cinque. Buon senso? MANCANTE. Agenda della sinistra radicale? Avanti tutta", ha scritto la Casa Bianca pubblicando un video sui social in cui si vedono il leader della minoranza democratica alla Camera Hakeem Jeffries e il leader di minoranza al Senato Chuck Schumer in conferenza stampa prima dello shutdown, si guardano intorno smarriti, ai margini del video la silhouette di un binocolo e la scritta: "Searching for the common sense they lost", alla ricerca del buon senso che hanno perso.

Tonight, Democrats voted again to keep the government shutdown. That's 5x prioritizing illegal aliens over Americans.



Common sense? MISSING. Radical Left agenda? Full speed ahead. pic.twitter.com/GXzBubqRXk — The White House (@WhiteHouse) October 7, 2025

Da quando i due leader democratici sono andati alla Casa Bianca a discutere un eventuale accordo per evitare lo shutdown, la strategia del presidente Donald Trump è stata quella di addossare all'opposizione tutta la colpa per la chiusura governativa, con video e meme generati dall'AI. Il primo è stato un frame della stessa conferenza stampa, in cui Jeffries appariva con un sombrero e i baffi, mentre Schumer con una voce modificata dall'algoritmo e della musica messicana in sottofondo dice: "Non c'è modo di indorare la pillola: a nessuno piacciono più i democratici. Non abbiamo più elettori a causa di tutte le nostre stronzate trans e woke. Nemmeno i neri vogliono più votarci. Anche i latinoamericani ci odiano". Trump ha continuato a condividere il video promettendo che a ogni giorno di shutdown in più, il sombrero sarebbe diventato sempre più grande, ieri ha mantenuto la promessa: "Inizia un'altra settimana di SHUTDOWN DEMOCRATICO".

Starting another week of the DEMOCRAT SHUTDOWN. ™️ pic.twitter.com/x9qWBzn6pF — The White House (@WhiteHouse) October 6, 2025

A essere presi di mira non sono solo Jeffries e Schumer, ma tutti i democratici, che "sono qui solo per garantire l'assistenza sanitaria gratuita agli immigrati clandestini criminali". Pochi giorni fa aveva condiviso un fotomontaggio con i volti di Joe Biden, Kamala Harris, Nancy Pelosi e Alexandria Ocasio-Cortez e una didascalia: "Il partito dell'odio, del male e di satana".

In un altro video affidato all'intelligenza artificiale si vede Russ Vought, direttore dell'Ufficio di gestione e bilancio della Casa Bianca e una delle principali menti di Project 2025, che impersonifica la morte, il "mietitore", sotto le note di Don't Fear the Reaper dei Blue Oyster Cult, modificata dall'AI. Trump dopo lo shutdown si è confrontato con Vought per discutere dei possibili licenziamenti nel settore pubblico. Nel video Trump suona nella band con il vicepresidente JD Vance: "Ora è giunto il loro momento", dice la canzone, mentre Vought cammina lungo un corridoio con i ritratti dei leader democratici del Congresso. "Here the power is gone", qui il potere è andato.

Secondo l'Amministrazione Trump questa strategia social funziona, ieri anche il vicepresidente americano J D Vance è tornato sulla piattaforma cinese TikTok con un messaggio: seguitemi, magari troverete anche qualche meme sul sombrero.