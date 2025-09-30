La soluzione di Trump allo shutdown è un video consegnato all'AI

I due leader democratici Schumer e Jeffries erano andati alla Casa Bianca a discutere un eventuale accordo per evitare la chiusura delle attività governative. Il presidente americano ha deriso la loro conferenza stampa aggiungendo musica messicana, baffi, sombrero e parolacce

Poche ore dopo aver incontrato alla Casa Bianca il leader della minoranza democratica alla Camera Hakeem Jeffries e il leader di minoranza al Senato Chuck Schumer, Trump ha pubblicato sui social Truth e X un video modificato dall'intelligenza artificiale in cui sbeffeggiava i due democratici in conferenza stampa: Jeffries appare con il sombrero e i baffi, mentre Schumer con una voce modificata dall'algoritmo e della musica messicana in sottofondo dice: "Non c'è modo di indorare la pillola: a nessuno piacciono più i democratici. Non abbiamo più elettori a causa di tutte le nostre stronzate trans e woke. Nemmeno i neri vogliono più votarci. Anche i latinoamericani ci odiano. Quindi abbiamo bisogno di nuovi elettori, e se forniamo a tutti questi immigrati clandestini l'assistenza sanitaria gratuita, potremmo riuscire a convincerli a votare per noi. Non sanno neanche l'inglese, quindi non capiranno che siamo solo un mucchio di pezzi di merda".

I due leader democratici erano andati alla Casa Bianca a discutere insieme al leader della maggioranza al Senato John Thune e allo speaker della Camera Mike Johnson un eventuale accordo per evitare lo shutdown (l'ultimo è stato nel 2018 ed è durato 35 giorni, stabilendo il record come il più lungo nella storia americana): tra le richieste c'è l'estensione dei sussidi per le persone assicurate tramite l'Affordable Care Act – introdotto durante la pandemia di coronavirus, scadono a fine anno – e l'impedimento di prendere decisioni unilaterali sulla spesa federale. I leader democratici hanno chiesto che vengano incluse nel disegno di legge sui finanziamenti e la garanzia della Casa Bianca che l'Amministrazione non taglierà unilateralmente i fondi per l'assistenza sanitaria in futuro. Il rischio che si verifichi oggi allo scoccare della mezzanotte è ormai inevitabile, Trump non è stato disposto a fare alcuna concessione ai democratici e l'unico risultato dopo l'incontro di ieri nello Studio Ovale è stato un video fake pieno di parolacce.

Nella conferenza stampa reale, dopo l'incontro, Schumer aveva segnalato che si preannunciava una chiusura del governo, senza un accordo: "Il loro disegno di legge non ha la minima influenza democratica. Sta ai repubblicani decidere se vogliono o meno lo shutdown". Dopo la pubblicazione del video creato con l'AI, Jeffries ha scritto su X: "Il bigottismo non vi porterà da nessuna parte. Annullate i tagli. Abbassate i costi. Salvate l'assistenza sanitaria. Non ci tireremo indietro". Poi ha pubblicato una foto di Donald Trump assieme a Jeffrey Epstein: "Questa è vera".

In conferenza stampa stamattina ha detto: "La prossima volta che avete qualcosa da dire su di me, non cedete a un video razzista e falso di un'intelligenza artificiale. Quando sarò di nuovo nello Studio Ovale, ditemelo in faccia". Schumer ha invece risposto: "Se pensi che il tuo shutdown sia uno scherzo, dimostra solo quello che sappiamo tutti: non sai negoziare. Puoi solo fare i capricci".

In caso di chiusura totale o parziale delle attività governative, centinaia di migliaia di dipendenti federali potrebbero essere messi in congedo o costretti a lavorare senza retribuzione. Questo shutdown potrebbe addirittura avere un impatto più grave del precedente sui dipendenti federali. In una nota pubblicata la scorsa settimana, l'Ufficio di Gestione e Bilancio della Casa Bianca ha chiesto alle agenzie di prepararsi non solo a congedi temporanei, ma anche a licenziamenti permanenti in caso di shutdown.