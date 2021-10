Londra discute una legge per aumentare la sicurezza sui social

Roma. Che l’audizione al Congresso di Frances Haugen, esperta di dati ed ex dipendente di Facebook, sarebbe stata l’occasione di iniziare ad agire seriamente per regolamentare l’azienda era stata la prima impressione dopo aver sentito una settimana fa le sue parole davanti al Congresso americano. Quando si tratta di sicurezza, come in tutte le aree a cui è meno interessato, Facebook impiega poco personale. Quindi la piattaforma social deve essere in qualche modo costretta a investire di più nella sicurezza. Come? Inserendo un elemento di rischio legato ai suoi profitti. Il Regno Unito è al lavoro su un disegno di legge sulla sicurezza online che potrebbe ispirare la futura regolamentazione del social da parte dei governi in tutto il mondo. La legge sulla sicurezza online non è diretta soltanto a Facebook, ma anche agli altri social e saranno inclusi anche motori di ricerca come Google e siti di pornografia. L’obiettivo è imporre alle aziende l’obbligo di proteggere gli utenti da contenuti dannosi. A vigilare ci penserà Ofcom, il regolatore britannico delle comunicazioni. I doveri delle aziende sono: prevenire la proliferazione di contenuti illegali, materiale terroristico e crimini d’odio; proteggere i bambini e anche gli adulti che usano Facebook, Twitter e YouTube. I legislatori di Londra nel disegno di legge hanno inserito una multa per chi non rispetta le regole. La multa prevista è proporzionale ai guadagni: il 10 per cento del fatturato annuo. Quindi Facebook, se non rispetta gli obblighi, sarà chiamato a pagare più di 9 miliardi di euro. E’ l’elemento di rischio menzionato prima: non rispettare gli obblighi e le regole della sicurezza comporterebbe una diminuzione dei profitti. Il quotidiano britannico Guardian ha definito la proposta inglese una legge con i denti, ma la cosa rilevante è che potrebbe essere la legge definitiva, quella che anche altri prenderanno a modello.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE