Il miracolo degli occhiali

Vicini agli occhi e, secondo canzone e modo di dire, vicini anche al cuore, e alle orecchie e alla bocca, all’emissione della voce. Gli occhiali sono piazzati strategicamente bene da qualche secolo e, senza fretta, chi li produce ha saputo, via via, valorizzare quella posizione smaccatamente frontale. Sono addirittura davanti ai nostri occhi, cioè davanti al punto che caratterizza il nostro viso, lo sguardo, l’espressione, che tradisce interesse o disattenzione, improvvisi moti di curiosità o cali di concentrazione e perfino di coscienza. Hanno seguito lo sviluppo tecnico, perché in una storia, appunto, di secoli, ne hanno… viste tante. Dal vetro, di tanti tipi diversi, sempre più puro e sempre più malleabile e resistente agli urti e all’età, a materia plastiche di varia composizione. Alla ricerca della qualità per l’obiettivo di correzione della vista e di comodità, per ridurre peso, effetti della condensa, rischio di rottura. E per proteggere dai raggi del sole, per riposare, per lavorare sugli schermi dei computer. Il posto d’onore se lo sono guadagnato. E con l’aumento delle facoltà sensibili e delle possibilità di percepire e memorizzare, e con l’altro aumento, parallelo, della connettività, sono pronti a fare di nuovo la parte principale.

