Ha stato l'algoritmo

Quando leggete su un quotidiano una notizia del tipo: “Licenziato da un algoritmo”, “Dipendenti o schiavi di un algoritmo”, sappiate che chi scrive quelle frasi o non sa cosa sia un algoritmo o insegue il sensazionalismo, utile ad attirare l’attenzione ma non a capire i termini della questione. Quando a Parigi, all’ultimo congresso delle Confederazioni europee dei sindacati a cui partecipai, l’allora presidente del Parlamento europeo e allora candidato unanime della Spd Martin Schultz disse: “Dobbiamo combattere il capitalismo degli algoritmi”, sperai per il futuro della socialdemocrazia che certe cose non le si dicessero in patria. Troppo spesso dire cose ridicole o paurose fa conquistare visibilità e l’ultima del ministro del Lavoro, Andrea Orlando, sugli “algoritmi che decidono gli orari di lavoro” fa capire che nella scelta tra il buonsenso, la competenza e il sensazionalismo, quest’ultimo assicura un maggiore rifornimento identitario agli ideologici. Partiamo dall’inizio, cosa è un algoritmo?

