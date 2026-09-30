Fenomeni! No, pippe! Anzi, campioni! La schizofrenia dei media sugli Azzurri

La squadra del ct Roberto Mancini ha giocato da squadra e almeno per cinquanta minuti (non consecutivi) assai bene. La domanda è: tutto merito degli Azzurri oppure questa Turchia è squadra modesta e mal messa in campo?

Poi però si è giocato, e una squadra bolsa come il Belgio ha fatto strame degli Azzurri all’Olimpico di Roma . Di colpo Romano, dipinto fino al giorno prima come “il Rodri italiano”, era raccontato come un giocatore di terza categoria, la qualità dei convocati troppo bassa, i cambi sbagliati, il futuro della Nazionale plumbeo, Mancini un coglione e Malagò un usurpatore. Tre giorni di insulti, di “ve lo avevo detto”, di editoriali che nemmeno al bar dello sport dopo la terza grappa, di “il progetto di Mancini è già fallito”, di “retrocederemo in serie B a giocare contro Israele”, di “va bene i giovani multietnici ma non esageriamo”, di “il problema è che una volta si giocava per strada, oggi invece anche uno svizzero qualsiasi titolare nel Cagliari si sente il nuovo Rodri”.

Poi l’Italia è andata a giocare nel campo di melanzane di Bursa, ha vinto 4-1, e a leggere e sentire certi commenti Bastoni e compagni erano la reincarnazione del Brasile 1970, Mancini un genio del calcio-spettacolo, Kayode il nuovo Hakimi, i fratelli Esposito la versione prime dei gemelli Derrik, Calafiori Gesù che guarisce i bambini turchi facendo loro toccare il lembo della sua maglietta. “Italia perfetta”, il ciuffo si rialza. Fino a venerdì, quando la Francia vi asfalterà e tornerete a parlare di Buonfiglio e Malagò, a dire che il problema è il sistema, la tattica insegnata troppo presto ai bambini e la poca attenzione alla fantasia, a rimpiangere Conte e a dire che tutto sommato Gattuso aveva fatto il possibile. Calma, signori, che così finisce peggio di un hangover post whisky.