La straziante pausa di campionato per le Nazionali, peggio di un coito interrotto

È un problema che attanaglia tutti, sia chiaro: ieri il Guardian apriva la pagina sportiva online con un fumetto sul proprietario del Manchester United, per poi prendersela con “la pseudoscienza che sta ingannando il calcio” e farci spiegare da Aurélie Csillag del Liverpool la sua idea per rendere il calcio femminile più inclusivo (purché non faccia come nell’ultima stagione della serie tv Ted Lasso, forse il peggior spot per il football giocato dalle donne che si sia visto negli ultimi dieci anni – partite di calcio femminile escluse, of course). Sempre meglio che in Italia, dove come in ogni pausa di campionato che si rispetti, arriva la tassa dell’intervista a Francesco Totti. Questa volta tocca agli estratti del suo nuovo libro – gnamme, direbbe quella – in cui mescola simpatici siparietti con ex compagni (da raccontare esclusivamente in romanesco), riflessioni rimasticate sul suo rapporto con Spalletti, dettagli amletico-piccanti da terza media sulla sua relazione con Noemi (“metto la lingua o no?”), pagine “momento serio” sull’elaborazione del lutto. Ma non c’è safe space: dribblato Totti, ecco le corna a Costacurta raccontate da Martina Colombari, i tifosi che baciano la pietra su cui ha poggiato le chiappe Salah, Belen che esce con Okoye e l’argentino che fa il saluto nazista indossando una maglia della Fiorentina.