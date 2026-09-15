Sportguanti sporchi s2 e4
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Quei due secondi di Vladimiro Falcone
Il Lecce ha una difesa assai rivedibile, ma il suo portiere (qualche errore a parte) sta tenendo in piedi la squadra di Di Francesco. Contro il Monza due parate, una dietro l'altra, hanno permesso ai salentini di festeggiare i tre punti
15 SET 26
Ultimo aggiornamento: 08:47
Vladimiro Falcone (foto LaPresse)
Se chi ti sta davanti pecca di concentrazione o non fa abbastanza per tenere lontani i problemi, i problemi tocca affrontarli e sporcarsi i guanti. La difesa del Lecce in queste prime partite di Serie A si è dimostrata tutt'altro che perfetta e spesso e volentieri afflitta da spaesamento e allucinazioni. E' per questo che il portiere del Lecce, Vladimiro Falcone, è in testa alle classifiche di interventi e gol evitati del campionato. I numeri dicono: 6,5 interventi e 3,1 gol evitati a partita. Il distacco sugli altri è elevato. Senza di lui il Lecce probabilmente sarebbe ultimo a zero punti in compagnia del Venezia.
A Guanti sporchi però si guarda il superfluo non l'essenziale, l'estetica non la sostanza. Ci vuole un po' di frivolezza in uno sport che è da tempo che si prende un po' troppo sul serio. E senza nemmeno autoironia.
Ma se uno para tanto e para bene prima o poi arriva anche su Guanti sporchi. E Vladimiro Falcone ci è arrivato in modo roboante con un intervento difficilissimo su Jay Robinson che calcia bene e angolato a un metro dall'estremo difensore del Lecce. Falcone però si è allungato e ha respinto. E poi si è rialzato a velocità lampo, si è allungato e ha respinto anche il tiro di Gustavo Varela. Due parate eccellenti nel giro di due secondi.
Le tre migliori parate della terza giornata di Serie A
1. Vladimiro Falcone al 16° minuto di Lecce-Monza – 5 punti
2. ex aequo Lorenzo Palmisani al 21° minuto di Genoa-Frosinone 1-1 – 3 punti
2. ex aequo Mike Maignan al 20° minuto di Lazio-Milan 2-2 – 3 punti
3. Guglielmo Vicario al 46° minuto di Sassuolo-Juventus 3-2 – 1 punto
La classifica
1. Chrīstos Mandas (Lazio), 7 punti
2. Guglielmo Vicario (Juventus), 6 punti
3. Guglielmo Falcone (Lecce), Filip Stanković (Venezia), 5 punti
5. Edoardo Corvi (Parma), Mike Maignan (Milan), Josep Martínez (Inter), Alex Meret (Napoli), Maduka Okoye (Udinese), Lorenzo Palmisani (Frosinone), 3 punti
6. Elia Caprile (Cagliari), 1 punto
2. Guglielmo Vicario (Juventus), 6 punti
3. Guglielmo Falcone (Lecce), Filip Stanković (Venezia), 5 punti
5. Edoardo Corvi (Parma), Mike Maignan (Milan), Josep Martínez (Inter), Alex Meret (Napoli), Maduka Okoye (Udinese), Lorenzo Palmisani (Frosinone), 3 punti
6. Elia Caprile (Cagliari), 1 punto
Quello che avete letto è Guanti sporchi, un divertissement calcistico-narrativo sui numeri uno della Serie A e sulla parata che in qualche modo ha reso migliore, almeno dal punto di vista di quella minoranza che si veste diversamente dagli altri in campo, il fine settimana calcistico. Tutti gli episodi precedenti li trovate qui.