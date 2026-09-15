Quei due secondi di Vladimiro Falcone

Se chi ti sta davanti pecca di concentrazione o non fa abbastanza per tenere lontani i problemi, i problemi tocca affrontarli e sporcarsi i guanti. La difesa del Lecce in queste prime partite di Serie A si è dimostrata tutt'altro che perfetta e spesso e volentieri afflitta da spaesamento e allucinazioni. E' per questo che il portiere del Lecce, Vladimiro Falcone, è in testa alle classifiche di interventi e gol evitati del campionato. I numeri dicono: 6,5 interventi e 3,1 gol evitati a partita. Il distacco sugli altri è elevato. Senza di lui il Lecce probabilmente sarebbe ultimo a zero punti in compagnia del Venezia.