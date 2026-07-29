L'effetto Antonelli sulla Formula 1 secondo Domenicali

Prima della pausa estiva è tempo di bilanci dopo tutte le critiche ricevute a inizio stagione sulle nuove regole: "Il campionato sta vivendo il momento più alto per seguito, pubblico presente ai circuiti e coinvolgimento dei tifosi", ha spiegato. Tutti i Gran premi disputati finora hanno registrato il tutto esaurito e anche molti appuntamenti della seconda parte dell'anno sono già sold out. Un segnale che, secondo Domenicali, certifica la solidità della piattaforma Formula 1 al di là di ciò che accade in pista. Il numero uno del Circus sottolinea come la crescita non riguardi soltanto gli appassionati storici, ma soprattutto una nuova generazione di tifosi. "La nostra sfida è far capire ai nuovi fan che cosa sia davvero la Formula 1: competizione, tecnologia, spettacolo e divertimento". Quello che vorrebbe è una Formula 1 semplice che tutti possano capire. Ne ha parlato anche con George Lucas, il regista di Guerre Stellari che era in pista a Budapest. “Dobbiamo mantenere le cose più semplici possibili è con questa idea che stiamo studiando i nuovi regolamenti e contiamo di proporre alla Fia un pacchetto da cui cominciare a discutere entro fine anno”. Motori temici, ma anche elettrici, benzine sostenibili e soprattutto permettere al pilota di spingere sempre al massimo. Quest’anno non è sempre stato così. Ma come dice Domenicali in pochi se ne accorgono perché ormai la F1 è uno show. "I tifosi amano quello che vedono in pista. La maggior parte delle persone non è interessata a capire clipping o altri dettagli tecnici: vuole vedere sorpassi e battaglie". I risultati dicono che ha ragione. “Gli sponsor continuano ad aumentare, il valore delle squadre cresce costantemente e la Formula 1 è diventata un modello osservato dalle principali leghe sportive mondiali. Parallelamente continua ad arrivare un numero elevatissimo di candidature da parte di Paesi e promotori interessati a ospitare un Gran Premio”. Aumenteranno le gare Sprint, ma non si andrà oltre le 24 gare con un piano B già pronto anche per il 2027 se la situazione in medio oriente non dovesse migliorare. “ma allora sarei più preoccupato come uomo che come presidente della Formula 1”