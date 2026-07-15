I mondiali scivolano via tra vagisil e viking row

Non so se i primi sospetti siano affiorati quando il dottore ha prescritto il Vagisil per i dolori al ginocchio, o quando per visitare una caviglia slogata diceva ai calciatori “allarga le gambe”, fatto sta che metterci un decennio prima di accorgersi che chi deve curare gli strappi muscolari è invece un professionista della cara vecchia pussy dovrebbe far cambiare il soprannome ai “Leoni della Teranga” quantomeno in “Faine del tanga”. Povero Senegal, uscito malamente dal Mondiale come una Scozia qualunque. E a proposito, un pensiero ai simpatici scozzesi, venuti al Mondiale per fare da sparring partner, cantare l’inno con le palle sudate sotto al gonnellino e ora ridotti talmente male da tifare Argentina come dei Lele Adani pieni di scotch. Almeno i norvegesi una volta tornati in patria hanno avuto la loro dose di retorica mediatica con cazzate del tipo “hanno vinto il Mondiale della gente” a commento delle migliaia di tifosi in piazza a fare le viking row (e che palle) davanti al palazzo reale di Oslo per celebrare il ritorno degli “eroi”.