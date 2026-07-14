Ray Giubilo, il fotografo che aspetta l'istante perfetto: "A Wimbledon la luce fa la differenza"

Che luce è quella di Wimbledon? “Essendo così a nord, la luce di Wimbledon è abbastanza simile a quella di Parigi. Quella del tardo pomeriggio è meravigliosa: è radente, molto pulita, una qualità di luce che trovi solo qui”, spiega al Foglio Ray Giubilo, prima di aggiungere: “Il bello di Wimbledon è che non ci sono pubblicità attorno ai campi, quindi quei fondali verde scuro, quando vengono colpiti dalla luce di taglio, diventano quasi neri e creano un contrasto bellissimo. Succede soprattutto sui campi laterali. Anche sul Centrale accade questo fenomeno, ma dura poco, perché il tetto finisce presto per coprire la luce”. Nato a Adelaide e cresciuto a Trieste ha avuto per anni pianta stabile a Vicenza, per poi fare ritorno a Sydney dove tutt’ora risiede. Ray inizia la professione proprio in Australia. I primi scatti avvengono nel settore della moda ma la sua propensione per la fotografia di movimento lo porta a conoscere l’ambiente dello sport. L’occasione giusta arriva nel 1989 quando Ray incontra un vecchio amico che lavorava per una rivista di tennis e gli procura un pass per gli Australian Open. Da allora non si è più fermato, cercando di contaminare sport e glamour, dando attenzione ai capi e ai gesti, perché non sempre un colpo va a segno, ma la bellezza della posa rimane.

“All’epoca quasi tutti i miei amici erano fotografi di moda: argentini, americani, francesi. Mi sono trovato in quell’ambiente anche perché la mia compagna lavorava per una rivista di moda. L’editore era un mio amico e un giorno mi disse: ‘Perché non provi anche tu? Sei giovane, sei a Sydney, ti piace fotografare. Ci sono tantissime modelle che arrivano da tutto il mondo e hanno bisogno di un portfolio’. Così ho iniziato a lavorare per le agenzie di modelle. Poi sono arrivati anche i primi servizi editoriali, anche se io ambivo a qualcosa di diverso. E per puro caso, un giorno, arrivò un amico di Trieste che collaborava con la rivista Matchball. ‘Ti faccio avere un accredito per gli Australian Open’, mi disse. Accettai. Dopo quelle due settimane capii che quello era il lavoro che volevo fare. Mi piaceva perché ero libero: niente stilisti, truccatori o parrucchieri. Solo io e il campo. Da lì è iniziato tutto”, racconta Ray Giubilo. L’Australian Open è lo slam del cuore, il torneo dove tutto è iniziato, ma Wimbledon ha qualcosa di speciale. “È un torneo unico. È il torneo sull’erba per eccellenza. Certo, esistono altri tornei sull’erba, ma Wimbledon è Wimbledon. Parigi è un torneo meraviglioso, forse il mio preferito, però arriva dopo una stagione ricca di grandi tornei sulla terra battuta, in club bellissimi come Monte Carlo. Wimbledon, invece, ha qualcosa di diverso”, dice Ray Giubilo, ricordando Rino Tommasi: “Rino diceva che il Roland Garros è un torneo di tensione, mentre Wimbledon è come stare in chiesa. Ed è vero: c’è un silenzio quasi religioso. Hanno mantenuto tantissime tradizioni e, pur avendo ampliato l’impianto con nuovi campi e nuovi edifici, resta un grande club con un’atmosfera davvero speciale”. Tra le foto di cui va più fiero, “c’è quella di Sampras del 1996 mentre fa uno smash in volo e quella di Venus Williams in cui sembra abbia una sola gamba, mentre l’altra si confonde con l’ombra. Mi piace molto anche una fotografia di Djokovic a Cincinnati, nel momento in cui si strappa la maglia”, racconta il fotografo italo-australiano.