Chissà che avrebbe detto Maradona se avesse visto che il presidente della Fifa tifa Argentina

Questa sera si gioca Francia-Spagna, e chissenefrega. Lasciate pure che vi dicano che è una finale anticipata, che al Dallas Stadium scenderanno le due squadre che più hanno impressionato in questo Mondiale per gioco, difesa, attacco, profondità della rosa e altre cazzate così. La partita si gioca domani, e spero che nel frattempo Aldo Cazzullo abbia tempo di ripassare un po’ di geografia e chiamare le Falkland con il loro nome nei suoi articoli da Osvaldo Soriano tarocco, e non Malvinas come hanno fatto, cantando, i tamarri argentini nello spogliatoio dopo il quarto di finale con la Svizzera (partita durante la quale Messi ha battuto il record di passeggiate soffiandolo a qualche pensionato della Costa Azzurra).

Il nostro quarto di finale mi ha fatto perdere il conto delle birre ingurgitate, e sempre sia lodato Jude Bellingham – da noi inglesi per ovvi motivi, ma anche da voi italiani: sai che palle altri tre giorni di aneddoti sulla Viking Row, ormai più presente nei vostri Tg di Bonelli e Fratoianni? E sempre sia lodato Sørloth, l’attaccante che sull’1-0 per gli altri ha scelto di dribblare se stesso e colpire le chiappe di un difensore inglese invece di servire Haaland per il colpo che ci avrebbe uccisi. E infine sempre sia lodato Nyland, il portiere della Norvegia che si è lasciato sfuggire il pallone sui piedi di Bellingham per il nostro definitivo 2-1. Stesso errore fatto la sera prima da Lammens, il portiere di riserva entrato al posto del Gianni Riotta belga, Thibaut Courtois (si assomigliano solo, Courtois non ammorba la gente spiegando loro come funziona l’America), nella partita che ha mandato la Spagna in semifinale.