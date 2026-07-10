L’altra partita di Wimbledon

Wimbledon, simbolo dello sport britannico, diventò così una piccola infrastruttura della macchina bellica. Quando il Regno Unito entrò in guerra nel settembre del 1939, nessuno poteva immaginare quanto il conflitto avrebbe inciso sulla vita quotidiana del paese: Wimbledon smise di essere soltanto il teatro del torneo di tennis più prestigioso del mondo. Dal 1940 al 1945 i Championships vennero sospesi, e il club fu trasformato in una base della Protezione civile, ospitò vigili del fuoco, ambulanze, reparti della Home Guard, una stazione di decontaminazione e perfino una piccola fattoria con maiali, galline, anatre, conigli e orti destinati a sostenere il razionamento alimentare. I soldati britannici si addestravano nei corridoi dove oggi passeggiano i campioni del tennis. L’11 ottobre 1940 cinque bombe da 500 libbre caddero sull’All England Lawn and Tennis Club: una perforò il tetto del Centre Court, distruggendo circa 1.200 posti, un’altra rase al suolo il deposito degli attrezzi, altre ancora esplosero nei pressi di Church Road e sul vicino Wimbledon Park Golf Club. I danni furono così gravi che, quando il torneo riprese nel 1946, il Centre Court non era ancora stato completamente restaurato. Il lavoro dei crittoanalisti di Bletchley Park era estenuante: i turni di giorno e di notte erano massacranti. La concentrazione doveva essere assoluta e le responsabilità erano enormi: un errore poteva costare centinaia di vite. Per questo motivo il governo britannico incoraggiava attività ricreative, tra cui concerti, teatro, danza e naturalmente sport. E dai programmi del Recreational Club di Bletchley Park, che coinvolgeva anche la succursale di Wimbledon, compaiono il tennis e piccoli tornei interni. “I dettagli possono essere richiesti a Mrs Rose. I giocatori possono prenotare i campi nella hall del main building. Di volta in volta sono organizzati tornei”, si legge nel programma. Giocare era considerato parte dell’equilibrio psicologico necessario per tornare davanti alle macchine e ai messaggi cifrati con la mente lucida. E a Church Road, anche se la guerra imperversava, si respirava sempre il profumo delle competizioni dei tornei di Wimbledon. I protagonisti di Bletchley Park, al termine del conflitto, firmarono l’Official Secrets Act e tornarono alla vita civile nel silenzio più assoluto. Molti morirono senza ricevere alcun riconoscimento e lo stesso Alan Turing non vide mai celebrata la propria impresa durante la sua vita. Fino al 1974 rimase tutto segreto. Poi, progressivamente, gli archivi hanno fatto il loro lavoro, restituendo gloria postuma al matematico britannico e ai suoi ingegnosi collaboratori.