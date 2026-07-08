Così la politica surfa sull’indagine contro De Laurentiis e il suo Bari

Si racconta che Aurelio De Laurentiis si sia lamentato con i suoi collaboratori per il fatto che chi nel 2018 li aveva quasi implorati di prendersi il Bari ora sembri assecondare una piazza sempre più ostile. Il bando di concessione è stato pubblicato ad aprile e ha ricevuto una sola offerta, proprio quella della SSC Bari. La procedura di aggiudicazione, però, è ferma perché pende al Tar un ricorso della società Lucente, che ha chiesto la sospensiva. Proprio ieri si è svolta l’udienza. Nel frattempo, per consentire lo svolgimento dei concerti estivi, il Comune ha accordato alla SSC Bari un comodato d’uso temporaneo fino al 13 luglio, dietro il pagamento di 300 mila euro. Ora la procura entra nella vicenda con un’iniziativa destinata ad avere conseguenze pesanti. E la città di Bari, in tutte le sue componenti, sembra reagire in modo compatto: per molti la stagione dei De Laurentiis deve chiudersi. Con le buone, cioè con una vendita ordinata. Prima che siano le cattive, sportive, finanziarie o giudiziarie, a scrivere l’ultimo capitolo.