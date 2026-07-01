“Re delle previsioni”, biscotti e cialtronate. Per paradosso, l’unico rimedio è un Mondiale a 64 squadre

Sì, lo ammetto, un po’ mi sto facendo la birra addosso per la partita di oggi: alle (vostre) 18 c’è Inghilterra-Congo, e mentre scrivo non so quanto è finita Francia-Svezia. So però che fine hanno fatto Germania e Olanda l’altra notte, spazzate via dall’orrore paraguaiano fatto di sceneggiate, botte e gol annullati per falli inesistenti e dal gioco europeo (scusate il razzismo) marocchino. Maledetti rigori, come sempre, e maledetta narrazione che da giorni già ci spacca le palle su come nel mondo globalizzato “anche le piccole si sono organizzate e mettono in difficoltà le cosiddette grandi”. È il momento dei patiti della geopolitica del calcio, di quelli che nella loro cameretta seguivano la serie B di Capo Verde e ci spiegano che loro sapevano già tutto. Certo, sono gli stessi che puntavano su un grande Mondiale del Giappone e dell’Uruguay, ma chissenefrega no?

L’unica gioia è che ci siamo liberati di Joachim Klement, soprannominato “il re delle previsioni” (e io sono la queen del Pride): il matematico tedesco che sostiene di avere azzeccato in anticipo le ultime tre vincitrici dei Mondiali (ma queste cose si sanno sempre dopo) aveva predetto una vittoria finale dell’Olanda. Tanti saluti al suo algoritmo sbronzo, ma un brindisi alla sua paraculaggine: parlando del suo sistema spiegava che è fatto al 50 per cento da analisi dei dati e al 50 per cento da culo: insomma, con tutti i suoi calcoli il signor Klement aveva il 50 per cento di possibilità di indovinare chi avrebbe vinto una partita di calcio a eliminazione diretta, esattamente come me al pub palpandomi i testicoli. Bene ha fatto Neymar a prenderlo per il culo, dato che Joachim aveva previsto la vittoria del Giappone sul Brasile. Brasile che si salva per ora col proverbiale culo di Ancelotti, ma il fatto che i verdeoro siano brutti come il suo Real Madrid non promette niente di buono – parlo per noi che ipoteticamente potremmo incontrarli – le premesse per una vittoria finale arraffata a suon di gol al 95esimo e regali degli avversari ci sono tutte.